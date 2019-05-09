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9 мая, 17:30

Главу "Петронефти" объявили в международный розыск по делу о поставке "грязного" сырья в Белоруссию

фото ЗакС политика Главу "Петронефти" объявили в международный розыск по делу о поставке "грязного" сырья в Белоруссию

Основателя холдинга "Петронефть" Романа Трушева объявили в международный розыск по делу о загрязнении магистрального трубопровода "Дружба", уведомил РБК депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий располагает информацией, что Трушев может скрываться в Германии. Предприниматель был заочно арестован 8 мая.

В "Петронефть" входит компания "Самаратранснефть-терминал", которая владеет узлом слива сырья "Самара-Унеча", на котором, предположительно, и была загрязнена партия для поставки в Европу через Белоруссию.

В свою очередь Трушев отрицает, что является бенефициаром компаний, которые владеют либо арендуют на узле какое-либо имущество.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил провести комплексную проверку и найти виновников "загрязнения" транспортируемой нефти и получаемых из неё продуктов.

По предварительным данным, порядка 20 тонн дихлорэтана пошло на чистку трубопроводов и "танков" (для хранения нефти) в одном из узлов учета, предположительно, на самарском узле учета "Самара-Унеча". Есть версия, что сотрудники узла очищали ёмкости от парафина, забыв промыть их водой, благодаря чему агрессивная добавка смешалась с нефтью и испортила всю партию.

По факту загрязнения нефти силовые ведомства в РФ возбудили уголовное дело

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