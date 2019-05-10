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18:00

На станции Шиес сотрудники ЧОП избили протестующих против мусора активистов

фото ЗакС политика На станции Шиес сотрудники ЧОП избили протестующих против мусора активистов

Близ площадки у станции Шиес, где ведется строительство нового мусорного полигона, на который будут свозиться отходы жизнедеятельности жителей Москвы и её области, сотрудники частного охранного предприятия побили активистов, выступающих против свалки, передает "Новая газета".

Утром на участок вертолеты доставили солярку для заправки мусоровозов. Жители, разбившие рядом протестный лагерь, попытались помешать разгрузке топлива, однако были избиты ЧОПовцами, которых нанял подрядчик стройки.

Свидетельница драки поделилась, что после того, как "бой" был закончен, несколько активистов получили серьезные травмы, а одному потребовалась госпитализация в связи с сотрясением мозга. Предположительно, охранники могли в запале побить и прибывших на место врачей скорой помощи.

"Били всех без разбору, мужчин и женщин. Все это видели присутствовавшие там сотрудники полиции, однако ничего не предпринимали. Сейчас пострадавшие пишут заявления о побоях", - рассказала местная жительница.

Напомним, 30 апреля на станцию Шиес прибыл поезд, привезший в товарных вагонах представителей силовых структур. Позднее в лагерь протестующих, расположенный неподалеку от въезда на свалку, пришли полицейские и люди без отличительных знаков, но с автоматами в руках.

Борьба со строительством мусорного полигона возле границы с республикой Коми между гражданами и властями обострилась с началом весны. В Архангельске группа людей объявила "бессрочный протест". После прошедших в городе митингов и продолжающихся манифестаций были массово оштрафованы местные жители. Совокупная сумма санкций достигла 1 млн рублей.

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