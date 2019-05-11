Ущерб от "грязной" российской нефти Лукашенко оценил в сотни млн долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко публично возмутился тем ущербом, который потерпело возглавляемое им государство от выявленных ранее поставок некондиционной российской нефти по трубопроводу "Дружба". Он даже назвал приблизительный урон для белорусской экономики, понесенный от оплаченного некачественного товара.

"Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов. Журналисты часто эту сумму называют, они недалеко от истины", - цитирует его агентство "Интерфакс".

Из слов Лукашенко следует также то, что судебные процедуры не входят в его планы и что вопрос будет решен иначе.

"Мы сами разберемся, кто кому и чего должен", - красноречиво заметил многолетний глава соседнего государства.

Скандал получил огласку в конце апреля, после чего белорусы полностью перекрыли поставку российского сырья через нефтепровод.

Российский премьер в строгой манере потребовал от подчиненных привлечь всех виновных в загрязнении нефти к ответственности. По факту случившегося российские контрольно-силовые ведомства возбудили уголовное дело.