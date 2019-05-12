При взрыве газа в жилом доме в Ростовской области погибло двое человек

Взрыв бытового газа в жилом доме, расположенном в Каменском районе Ростовской области, в ночь на 12 мая унес жизни двоих человек, сообщает "Интерфакс".

"Пострадало семь квартир, из них три разрушены, еще четыре получили повреждения", - рассказали агентству в местном управлении МЧС.

Еще двое человек числятся пострадавшими.

Самым резонансным в России взрывом газа за последнее время стал трагический инцидент в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. До сих пор популярна версия, согласно которой произошедшее являлось терактом, поскольку сопровождалось странными обстоятельствами и деталями. Однако правоохранители эту версию практически сразу признали несостоятельной. Тогда под завалами жилого дома погибло 39 человек.