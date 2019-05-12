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15:25

Протестующим у станции Шиес полиция грозит "двушечкой" и крупными штрафами

фото ЗакС политика Протестующим у станции Шиес полиция грозит "двушечкой" и крупными штрафами

На станции Шиес в Архангельской области, где несколько недель ведется противостояние между гражданскими активистами и полицией, охраняющих работы по завозу техники и горючего топлива на строящийся мусорный полигон, сотрудники МВД преподнесли активистам некую бумагу с предостережениями. Ее скан опубликован в сообществе "Чистый Север 29".

В тексте документа говорится о том, что каждый, кто посмеет препятствовать приземлению вертолетов с топливом и разгрузочным работам, рискует либо "попасть" на 100 тысяч рублей штрафа, либо лишиться свободы сроком до двух лет.

Активисты эту бумагу не признали уже хотя бы потому, что на ней нет никаких официальных печатей и подписей. Кроме того, свою правоту они аргументируют тем, что объект, на котором они дежурят, не предназначен для разгрузки чего бы то ни было.

"Согласно письма Котласской транспортной прокуратуры, обращение ОАО "РЖД" в Росжелдор об открытии ж/д ст. Шиес для выполнения грузовых операций оставлено без удовлетворения. Согласно публичных заявлений Губернатора АО Игоря Орлова, строительство какого-либо объекта на ст. Шиес не ведется. Согласно ГОСТ 1510-84, ООО "Технопарк" нарушены правила хранения топлива и ГСМ", - говорится в заявлении активистов.

Исходя из этого, полученную бумагу они называют "пасквилем".

Вечером 10 мая экозащитников, препятствовавших проезду бензовозов, грубо разогнали сотрудники ЧОП. Несколько человек получили увечья.

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