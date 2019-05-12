Обвиняемого в избиении полицейского нашли в Белоруссии и депортировали в СИЗО в Нальчике

Скрывавшегося от уголовного преследования ингушского активиста Исмаила Нальгиева депортировали из Белоруссии в Нальчик и отправили в следственный изолятор, сообщает издание "Кавказский узел".

Ему вменяется нападение на представителя власти в ходе митингов 26 и 27 марта, на которых участники демонстрации требовали отставки регионального руководства.

Тогда, по официальным данным, в результате столкновений с митингующими пострадало 10 представителей МВД и Росгвардии.

"Никакого отношения к справедливости и законности все происходящее не имеет", - расценил арест Нальгиева местный правозащитник Магомед Муцольгов.

Уличные выступления в Ингушетии с политическими требованиями начались с осени прошлого года, когда стало известно, что вопреки воле населения часть территории республики местная власть отдала соседней с ней Чечне. На некоторых из акций потребовалась даже предупредительная стрельба в воздух для того, чтобы утихомирить толпу.