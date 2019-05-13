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17:58

В Петербурге - очередная волна массовых эвакуаций

фото ЗакС политика В Петербурге - очередная волна массовых эвакуаций

Петербургские школы, больницы, торговые центры и учреждения, в которых оказывают женскую консультацию, массово эвакуируют в Петербурге 13 мая, что стало привычным явлением для последних месяцев. Однако на этот раз авторы анонимных писем ссылаются на то, что якобы заложенные бомбы - это месть мусульман из террористической, запрещенной на территории РФ организации "Исламское государство" за своих единоверцев, погибших в ходе сирийской войны. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как пишет портал MR7, эвакуировали восемь школ: половина из них находится в северной части города, половина - на юго-западе.

Отметим, что такого рода письма, правда, без ссылок на исламских террористов регулярно поступают на электронную почту различных организаций как минимум полгода. За этот период, помимо ТРК, образовательных и медицинских учреждений, эвакуировали Эрмитаж, Русский музей и даже Исаакиевский собор. Ни в одном из сотен случаев информация о заложенной взрывчатке не подтвердилась.

По заявлению главы Совета безопасности Николая Патрушева, которое он сделал в марте, с начала 2019-го года установлены личности около 400 человек по всей стране, которые в течение этого периода сообщали о заложенных бомбах. Некоторые из них уже стали фигурантами уголовных дел. 

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