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10:31

Глава Свердловской области пригласил сторонников и противников строительства храма на переговоры

фото ЗакС политика Глава Свердловской области пригласил сторонников и противников строительства храма на переговоры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонникам и противникам строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге провести переговоры.

В Instagram Куйвашев заявил, что его задача, как губернатора, – «добиться мира, спокойствия и понимания». «Уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас — организовать прямой разговор двух сторон друг с другом», - написал Куйвашев.

Глава региона готов стать посредником в этих переговорах. Он попросил прийти к нему в резиденцию по пять представителей каждой стороны.

Накануне в Екатеринбурге столкнулись противники и сторонники строительства храма на месте сквера. Правоохранители остановили граждан, применив слезоточивый газ.

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12:17    
Строительством ненужных церквей в парках и других местах отдыха россиян РПЦ раскалывает, озло[цензура]ет российское общество! РПЦ позорно просрала всё своё влияние на Украине, того же добивается своим идиотизмом в России!

11:58   kirillvoronov   kirillvoronov1986880peys@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

10:43    
В России явный перебор со строительством церквей! Нет в России столько верующих в Христа, чтобы возводить всё новые и новые культовые сооружения...Но Путин считает, подсев на православную религию, что это одна из скреп его власти в России, стабильности и тд. Думаю, что в этом он заблуждается и ошибается, так как в России, к примеру, 20% мусульман, процентов 50% населения - атеисты и тд...

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