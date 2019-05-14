Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

12:29

В Петербурге возобновилось рассмотрение дела "Сети"

фото ЗакС политика В Петербурге возобновилось рассмотрение дела "Сети"

Во вторник, 14 мая, Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге возобновил рассмотрение дела Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии в сообществе «Сеть», признанном террористическим и запрещенном в России. Заседания по этому делу проходят на территории 224 гарнизонного военного суда.

Рассмотрение началось с часовой задержкой - в 12:00 вместо 11:00. При этом обвиняемые сказали, что их привезли в здание суда еще в 10 часов утра.

Ожидается, что в ходе заседания свидетельские показания даст еще один фигурант дела, Игорь Шишкин, ранее заключивший сделку со следствием и получивший 3,5 года колонии. Его дело рассматривалось в особом порядке. Также 14 мая начнется рассмотрение по существу дел восьми пензенских фигурантов дела, в том числе предполагаемого организатора «Сети» Дмитрия Пчелинцева.

11 анархистов и антифашистов из Петербурга и Пензы ФСБ обвиняет в участии в региональных группах «террористического сообщества "Сеть"». Следствие утверждает, что они планировали устроить теракты, раскачав таким образом настроения в обществе.

В материалах дела есть информация о совместных тренировках обвиняемых, на которых они получали навыки выживания в лесу и учились стрелять с помощью макетов оружия. Юлий Бояршинов не отрицал, что участвовал в тренировках, но заявил, что терактов «Сеть» не планировала.

Ранее несколько фигурантов дела, в том числе Филинков и Бояршинов, говорили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками. О физическом воздействии силовиков заявил Илья Шакурский, проходивший по делу свидетелем. Позже он покинул страну и попросил политубежища в Финляндии. Следственные органы не стали расследовать факты применения пыток.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме
7 мая, 18:19По миллиону за десять серебреников: “Матильда” снова довела до суда
6 мая, 21:05Суд Петербурга оштрафовал комсомольца за "мусорный подарок" "Единой России"
2 мая, 17:03Горсуд оставил в силе арест Александра Шуршева
25 апреля, 16:35Пришедшего на суд в "антипутинском" пиджаке активиста "Открытой России" увезли в полицию
24 апреля, 13:42Горсуд не стал рассматривать жалобу Михайлова и Литвина на штраф в 7,3 млн рублей из-за ошибок
23 апреля, 12:57Суд отказал "навальнистам" из Татарстана в удовлетворении иска к "ВКонтакте"
23 апреля, 12:10Петербургский суд закрыл рассмотрение иска сторонников Навального к “ВКонтакте”
22 апреля, 20:16Заявивший о пытках в ФСБ Павел Зломнов попал в больницу после перевода под домашний арест
17 апреля, 20:58Жители домов на Обводном канале отстаивают в суде право на перерасчет за отопление
17 апреля, 16:12Активиста "Весны" Казаченко оставили в СИЗО до середины мая
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
13:30 Комиссия Совфеда рекомендовала прекратить полномочия Арашукова из-за отсутствия декларации о доходах

12:45 Из-за надписи про Путина на здании МВД в Ярославле возбуждено дело о вандализме   2

12:29 В Петербурге возобновилось рассмотрение дела "Сети"

11:54 Беглов поздравил руководителя МДТ Льва Додина с юбилеем

11:28 В правительстве поддержали закон об использовании нацистской символики в искусстве

10:57 Координатора "Открытой России" в Пскове оставили под арестом до середины лета   2

10:31 Глава Свердловской области пригласил сторонников и противников строительства храма на переговоры   3

9:57 Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным во время G20 в Японии   1

9:31 Полиция задержала 11 человек в московском штабе "Другой России"

13 мая, 20:56 Протестующих против возведения храма екатеринбуржцев атаковали слезоточивым газом   3

13 мая, 20:21 "Метрострой" выплатил 1,6 млн рублей долгов сотрудникам за февраль и март

13 мая, 19:57 Вологодский губернатор пригрозил увольнением чиновникам, плохо убирающим мусор

13 мая, 19:46 Василеостровцы встали в очередь за парк на Смоленке   1

13 мая, 19:28 Рублевский будет координировать создание парка на Смоленке   1

13 мая, 19:20 На акции у стен здания ФСБ Лев Пономарев столкнулся с провокатором из SERB   5

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.