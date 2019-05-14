Комиссия Совфеда рекомендовала прекратить полномочия Арашукова из-за отсутствия декларации о доходах

Комиссия Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах сенаторов рекомендовала рассмотреть на заседании 22 мая вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора Рауфа Арашукова, передает «Интерфакс».

По словам главы комиссии Юрия Воробьева, основанием стало то, что Арашуков не сдал вовремя декларацию о доходах за 2018 год. Он напомнил, что по закону предоставить сведения о доходах нужно до 1 апреля. По словам Воробьева, у Арашукова была возможность направить документы вовремя, даже в то время, как он находится в СИЗО по обвинению в уголовных делах. «У него [Арашукова] была возможность эти сведения сдать», - подчеркнул Воробьев.

Арашукову предъявлено обвинение по трем уголовным статьям: участие в преступном сообществе, убийство двух и более лиц и давление на свидетеля. Также в Петербурге был задержан и арестован отец сенатора - Рауль Арашуков, которого подозревают в хищении 10 млрд рублей в составе преступной группы.

В середине апреля адвокат Арашукова сообщила, что ее подзащитный отправлял декларацию о доходах из СИЗО, но когда именно сотрудники изолятора отправили ее, неизвестно. Декларация Арашукова на сайте Совфеда вместе с другими опубликована не была.