Власти Свердловской области отказались согласовать молебен в поддержку строительства храма в Екатеринбурге

Министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало молебен в поддержку строительства храма святой Екатерины на месте сквера в Екатеринбурге, передает Znak.com в Telegram.

Власти сочли, что молебен – это массовое мероприятие, которое должно подчиняться общим правилам. Представитель Екатеринбургской епархии РПЦ Анжела Тамбова сообщила, что молебен отменен, верующие помолятся в приходах и дома, передает 66.ru.

В эти минуты в резиденции губернатора региона проходят переговоры между сторонниками и противниками строительства храма. Часть встречи проходит в закрытом от СМИ режиме.

Накануне противники и сторонники строительства храма на месте сквера столкнулись в Екатеринбурге. Правоохранители остановили граждан, применив слезоточивый газ. Акции протеста могут продолжиться: параллельно с молебном местный штаб Навального заявил о намерении провести мирное шествие от резиденции губернатора после переговоров.