Парк усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах приведут в порядок к осени

Парк на территории Коломяг, прилегающий к неиспользуемой усадьбе Орловых-Денисовых, восстановят к сентябрю, передает ТАСС со ссылкой на сотрудника комитета по благоустройству Сергея Ляховненко. Реставрационные работы обошлись городу в 31 млн рублей.

"Мы сохранили историческую планировку парка и исторический ассортимент древесных растений, который был здесь представлен. Сохранены липы, которым уже около 200 лет, посажены остролистный клен и кустарники", - сообщил чиновник, ответственный за садово-парковое хозяйство.

Площадь парка составляет 2,6 га. До осени в нем должны будут вылечить около 150 деревьев.

Сама же усадьба, построенная в первой половине 19 века, является сооружением, многие годы вызывающим беспокойство у градозащитников, общественных деятелей и депутатов ЗакСа. В марте лидер петербурсгких справедливороссов Марина Шишкина забила тревогу, увидев, что усадьбу продают на торговой интернет-площадке. Тогда она и ее однопартийцы напомнили общественности о том, что первичное охранное обязательство требовало от собственника проведения ремонта до лета 2014-го года, однако реальных шагов в этом направлении совершено не было. Ответственное юридическое лицо отделывалось штрафами. По данным ТАСС, в настоящее время усадьба охраняется.

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