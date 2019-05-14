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14 мая, 17:21

Профессор Соловей наделил символизмом конфликт вокруг екатеринбургского храма

фото ЗакС политика Профессор Соловей наделил символизмом конфликт вокруг екатеринбургского храма

События в Екатеринбурге, где гражданское общество ожесточенно протестует против строительства очередного храма в центральном городском сквере, счел показательными и выразительными профессор МГИМО и политолог Валерий Соловей. По его мнению, в этом противостоянии с властью и РПЦ сконцентрировано то народное настроение, которое уже овладело всей страной, и требовался только подходящий повод для того, чтобы оно было явлено публично. Происходящее с Россией в контексте уральских событий он называет "деградацией и распадом властной ткани".

"Вот что демонстрирует разворачивающийся конфликт в Екатеринбурге. Нет мэрии. Нет губернатора. Нет полпреда. Полиция и Росгвардия фактически прячутся. Есть боевики и противостоящее им общество", - дал свой вердикт бурно развивающимся событиям ученый в своем Facebook.

13 мая противники и сторонники строительства храма святой Екатерины на месте сквера столкнулись в Екатеринбурге. Миролюбивую полицию сменили силы ОМОН и некие дружинные отряды "бойцов русской медной компании", которые в темное время суток остановили разбивших палатку граждан, применив слезоточивый газ.

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15 мая, 17:41   Анатолий Муха   Ataman-Kharkiv@yandex.ru
Вопрос имеет  очень глубокие корни. Современное общество образованных людей не воспринимает сатанинскую Библию, написанную жидами для закабаления гоев. Алчные [цензура]асты - иерархи церкви не хотят ничего менять Потому в Храмы ходят только убогие д[цензура]ы и просят у детей Дьявола Спасения. А Спасение есть только в Последнем Законе:
http://www.pravda-pravo.ru/forum/index.php/board,45.0.html

14 мая, 23:11    
ответить своего рода "автопробегом по бездорожью" - массовым бойкотом поповской опиумной идеологии и расцерковлением...

14 мая, 18:47    
РПЦ постройкой церквей без согласия горожан организовала КРЕСТОВЫЙ поход против россиян! Доколе?

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