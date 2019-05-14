Профессор Соловей наделил символизмом конфликт вокруг екатеринбургского храма

События в Екатеринбурге, где гражданское общество ожесточенно протестует против строительства очередного храма в центральном городском сквере, счел показательными и выразительными профессор МГИМО и политолог Валерий Соловей. По его мнению, в этом противостоянии с властью и РПЦ сконцентрировано то народное настроение, которое уже овладело всей страной, и требовался только подходящий повод для того, чтобы оно было явлено публично. Происходящее с Россией в контексте уральских событий он называет "деградацией и распадом властной ткани".

"Вот что демонстрирует разворачивающийся конфликт в Екатеринбурге. Нет мэрии. Нет губернатора. Нет полпреда. Полиция и Росгвардия фактически прячутся. Есть боевики и противостоящее им общество", - дал свой вердикт бурно развивающимся событиям ученый в своем Facebook.

13 мая противники и сторонники строительства храма святой Екатерины на месте сквера столкнулись в Екатеринбурге. Миролюбивую полицию сменили силы ОМОН и некие дружинные отряды "бойцов русской медной компании", которые в темное время суток остановили разбивших палатку граждан, применив слезоточивый газ.