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Новости

14 мая, 19:28

Борющиеся со строительством храма в Екатеринбурге вступили в стычку с полицией

фото ЗакС политика Борющиеся со строительством храма в Екатеринбурге вступили в стычку с полицией

В Екатеринбурге на второй день гражданских протестов против возведения храма святой Екатерины в центральном сквере города повторились столкновения активистов с правоохранителями, о чем пишет "Новая газета".

По последним данным, удалось задержать четверых демонстрантов. 

Любопытно также, что 14 мая поступили сообщения о заминировании здания Екатеринбургской епархии, в связи с чем порядка 100 человек из него эвакуировали.

Накануне при аналогичных обстоятельствах сотрудники ОМОН распылили слезоточивый газ в целях усмирения протестующих, прорвавших забор и установивших палатку возле закладного камня будущей церкви. Ее обещают построить к 2023 году.

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15 мая, 4:03    
Даёшь атеистическую Россию! Хватит средневекового религиозного мракобесия!

15 мая, 0:15    
Раньше  крестили  огнем и мечом!  А сейчас - лишь ОМОНОМ и частными охранниками!! Прогресс налицо!!!

14 мая, 22:21    
на поповский наезд надо ответить креативненько - массовым атеизмом и разоблачением поповского опиума, показывать поповскую жизнь без купюр и прикрас - их стяжательство, любовь к роскоши, приводить факты пьянства, аморального поведения, факты дтп со смертельными случаями, доводить до широкой общественности факты педофилии, вобщем всё то, что доказывает отсутствие веры у них самих, а лишь желание использовать кошельки населения себе во благо...

14 мая, 21:17    
Так и до гражданской войны дойдёт в Свердловске! Власть и РПЦ дают повод! Одурели сосем!

14 мая, 19:43    
Насаждение религии силой-это перебор! Зачем власть и РПЦ стравливает российский народ???

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