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15 мая, 11:37

Суд отложил заседание по иску директора «Воин-В» Глущенко к Резнику

фото ЗакС политика Суд отложил заседание по иску директора «Воин-В» Глущенко к Резнику

Василеостровский районный суд отложил заседание по иску о защите чести и достоинства директора строительной компании «Воин-В» Олега Глущенко к депутату Законодательного собрания Максиму Резнику. Разбирательство дела продолжится 5 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Судья решила перевести выступающие третьими лицами СМИ в соответчики. Это «Пятый канал», «Мой район» и «Медиа СПб». 

Глущенко и Резник на суд не пришли. Их представляли адвокаты Кирилл Карамышев и Натэла Пономарева соответственно.

Представитель директора «Воин-В» Карамышев ходатайствовал о привлечении заказанной им лингвистической экспертизы. Пономарева не возражала, так как эта экспертиза не является доказательством. Судья ходатайство удовлетворила.

Также Карамышев попросил назначить проведение судебной лингвистической экспертизы и представил список организаций, которые проведут качественное исследование за не слишком большую сумму. Это ходатайство суд оставил открытым - его рассмотрят, когда в суд явятся новые ответчики в деле.

Ранее третью сторону представляла Пономарева. Однако на заседании 15 мая у нее не было требуемой доверенности.

Напомним, Глущенко заявил, что Резник оскорблял его на своем сайте и в публикациях СМИ. Директор строительной компании потребовал с депутата компенсацию в 1 млн рублей, а от ряда СМИ – удаление порочащей, по его мнению, информации. Резник же считает, что этот иск является частью давления, с которым он столкнулся после того, как подал в суд на врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Глущенко политический подтекст своего иска отрицает.

София Саттарова



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15 мая, 12:23    
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