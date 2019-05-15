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15 мая, 12:36

Беглов счел первомайские баннеры оскорбительными

фото ЗакС политика Беглов счел первомайские баннеры оскорбительными

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов прокомментировал первомайское шествие демократов.

"Яблочник" Борис Вишневский поинтересовался у временного градоначальника, готов ли он извиниться перед горожанами за разгон первомайского шествия. 

Беглов ответил, что некоторые лозунги, которые несли на той демонстрации, были оскорбительными, поэтому вполне справедливо, что провокаторы понесли наказание.

- Какие лозунги могут быть, если они оскорбляют другого человека. Кто дал право оскорблять другого человека? - заявил он лидеру фракции “Яблоко” в ЗакСе Борису Вишневскому, задавшему вопрос о событиях 1 мая. - Нам надо всем учиться вежливости, толерантности, взаимопониманию и демократии.

Напомним, полиция не пропустила на первомайское шествие баннеры с критикой Беглова и “Единой России”. Такие, как, например, "Питер без Беглова", "Россия без Путина", "Мы против Беглова и «Единой России»" и другие.

Позже было задержано более 60 демонстрантов, а шествие фактически сорвано. Подробнее о событии читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев



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