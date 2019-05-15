СМИ: Строительство мусорного полигона в Архангельской области приостановят

Власти приостановят с 15 июня подготовку к строительству мусорного полигона на станции Шиес Архангельской области, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение правительства Москвы.

При этом силы направят на проведение инженерных, геологических и экологических изысканий участка, на котором планировалось строительство. Также эксперты подготовят проектно-сметную документацию и займутся мероприятиями по охране окружающей среды. Планируется провести общественные обсуждения проекта, а экологическую и техническую часть передать на проверку в экспертные органы.

Только после получения всех согласований и положительных заключений экспертов о соответствии экологическим, санитарным и строительным нормам строительство полигона продолжится, отмечается в материалах. Однако Росводресурсы в ответ на запрос Совета при президенте по правам человека уже написали, что выбранный для строительства район находится в границах зоны санитарной охраны источника питьевой воды. Размещение свалки здесь нарушит санитарные требования и приведет к загрязнению реки Вычегды, считают в службе.

В Архангельской области продолжаются протесты против строительства полигона. 7 апреля на несанкционированную акцию в Архангельске вышло свыше 10 тысяч человек, начался «бессрочный» протест. Полицейские разгоняли протестующих, к 24 апреля суды оштрафовали три десятка активистов на более чем 900 тысяч рублей.

10 мая экозащитников, препятствовавших проезду бензовозов, грубо разогнали сотрудники ЧОП. Несколько человек получили увечья.