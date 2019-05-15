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15 мая, 15:17

Лариса Канунникова перешла из КГА в комитет по благоустройству

фото ЗакС политика Лариса Канунникова перешла из КГА в комитет по благоустройству

Лариса Канунникова назначена заместителем председателя комитета по благоустройству, передает «Фонтанка.ру».

По словам Канунниковой, на новой должности она работает уже две недели. Она занимается реализацией федеральной программы «Комфортная городская среда». 

Ранее Канунникова работала заместителем председателя комитета по градостроительству и архитектуре. О том, что она может покинуть этот пост, сообщалось в феврале на фоне кадровых перестановок в петербургском правительстве. В КГА она работала 14 лет.

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