Екатеринбургский активист оштрафован за установку надгробия Путину

Екатеринбургский активист Максим Корчемкин оштрафован судом на 10 тысяч рублей за акцию с установкой надгробия с портретом президента Владимира Путина, передает "МБХ медиа".

Манифестанта признали виновным в участии в несогласованной массовой акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Во время заседания молодой человек пытался доказать суду, что не участвовал в акции, а лишь стоял в не требующем согласования одиночном пикете, в связи с чем, по его мнению, состава преступления не было. Активист также потребовал вернуть ему изъятые надгробия, но суд постановил, что они подлежат уничтожению.

Накануне, 14 мая, за ведение видеосъемки с установлением надгробий был на аналогичную сумму и по аналогичной статье оштрафован и другой екатеринбургский активист-"бессрочник" Михаил Клюкин.

Напомним, что 3 апреля надгробие Путину появилось и в Петербурге перед Исаакиевским собором. Авторы перфоманса Андрей Жексимбаев и Григорий Кудрявцев получили за свой поступок по 9 суток административного ареста.