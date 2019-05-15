Милонов надеется, что Беглов обратит внимание на петербургскую шаверму и пышки

Депутат Госдумы от Петербурга Виталий Милонов после доклада врио губернатора Александра Беглова в Мариинском дворце 15 мая заявил журналистам, что остался доволен услышанным. Однако, по его словам, некоторые актуальные вопросы Беглов в своем докладе не раскрыл.

- Очень важная задача – развитие молодежного бизнеса. Молодежь, выходящая из своих вузов, не знает, куда идти работать, - отметил Милонов. – Я думаю, Петербург уже готов к тому, чтобы создавать свои предпринимательские сети. Надо создавать свои сети фастфуда, развивать культуру петербургской шавермы. Этого я не услышал. Надеюсь, что развитие культуры петербургской шавермы тоже станет важным направлением, которому Беглов уделит внимание.

Депутат добавил, что исчезает классическая петербургская пышка, а в пышечных торгуют американскими донатсами.

- Где легкость петербургской пышки с пудрой? Мы должны сохранять это как культурное наследие, - заявил депутат.

Из положительных моментов доклада Беглова Милонов отметил большое внимание социальным проблемам и поддержку идеи туристического сбора, инициатором введения которого когда-то был депутат.

Напомним, врио губернатора Петербурга зачитал свой доклад в Мариинском дворце утром 15 мая.

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