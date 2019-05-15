Беглов пообещал депутатам закупить более 470 единиц снегоуборочной техники

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов 15 мая в рамках годового отчета о работе городского правительства в Мариинском дворце заявил, что к следующей зиме город приобретет 471 единицу снегоуборочной техники. По словам врио, на это уйдет 3 млрд рублей.

Важнейшей задачей властей Северной столицы Беглов назвал рост качества жизни граждан. Он уточнил, что эта цель сформулирована в майских указах Владимира Путина.

- Для реализации этой цели нужно объединить усилия исполнительной, законодательной власти и органов местного самоуправления, - заявил временный губернатор.

По словам Беглова, Петербург к 2026 году должен выплатить 44 млрд рублей госдолга.

- Город должен жить по средствам и при этом выполнять все обязательства, - добавил он.

Врио отметил, что Петербург должен стать комфортным, социальным, умным и открытым городом.

Доклад градоначальника слушают депутаты Госдумы и Законодательного собрания Петербурга, члены городского правительства и органов местного самоуправления, почетные жители города и сотрудники правоохранительных органов. Рядом с Мариинским дворцом стоят автомобили ОМОН.

Сергей Еремеев

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