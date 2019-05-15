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Новости

15 мая, 17:01

В РПЦ посоветовали "свободным" россиянкам искать мужей за рубежом: А лучше в Китае!

фото ЗакС политика В РПЦ посоветовали "свободным" россиянкам искать мужей за рубежом: А лучше в Китае!

Известный своими броскими инициативами и высказываниями протоиерей Дмитрий Смирнов рекомендовал россиянкам, которые по какой-то причине до сих пор не обрели счастья в браке, искать своих будущих супругов за границей.

"Там очень много молодых неженатых мужчин. А еще лучше - в Китае, их там еще больше. Никаких проблем, взять и уехать! Земля-то круглая", - посоветовал священнослужитель в эфире радио "Радонеж".

Вместе с тем, продолжил Смирнов, незамужним гражданкам России следует поторопиться с выбором: "Шевелиться надо! Без труда не вынешь рыбку из пруда".

Ранее служитель РПЦ, рассуждая на свою любимую тему - аборты, заявил, что, избавляясь от детей, россиянки убивают "Суворовых, Кутузовых, Гагариных", поэтому, по его логике, страну населяют не вполне полноценные люди - причем священник делает акцент на том, что таковые являются носителями именно мужского начала.

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8:56    
Руслан Карышев
ДурачЕк -это как, про себя? Школу уже закончил или ещё нет?

15 мая, 17:51    
17.16
Займись собой-готовься сидеть на зоне.Ты хоть и староват, но некоторым нравятся и такие.

15 мая, 17:16    
Да, в России миллионы гомосеков, девчонок замуж никто не берёт, материнского счастья им не испытать, потому...в Китай...А может лучше статью УК РСФСР вернуть за мужеложство(до 5 лет тюрьмы)?

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