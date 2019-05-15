Гособвинение требует 15,5 лет колонии строгого режима для полковника Захарченко

Сторона государственного обвинения во время прений сторон на сегодняшнем заседании суда запросила 15,5 лет колонии строгого режима для обвиняемого во взятке в особо крупном размере экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, уведомляет РИА "Новости".

Помимо прочего, гособвинитель требует оштрафовать бывшего силовика на 494,9 млн рублей.

Напомним, Захарченко обвиняется в коррупции и воспрепятствовании осуществления правосудия. При задержании у него были изъяты баснословные суммы денег: 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей, а также несколько квартир и автомобилей. С сентября 2016 года он находится под стражей.

1 декабря 2017 года все средства Захарченко были переданы в госбюджет. Это самая крупная сумма, обращенная когда-либо в доход государства. Впоследствии, ссылаясь на несовершенство доказательной базы, полковник выразил желание получить свои богатства обратно.

В конце апреля суд приговорил отца полковника Виктора Захарченко к 4 годам колонии общего режима по делу о растрате 4,9 млн рублей в банке "Московское ипотечное агентство".