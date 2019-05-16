Суд назначил административные аресты 21 протестующему против храма в Екатеринбурге

21 участник несанкционированной акции в Екатеринбурге, на которой люди возмущались строительством церкви в центральном сквере, получил административные аресты от 2 до 10 суток, сообщает ТАСС.

"В отношении двух лиц решение отложено, по одному производство прекращено", - дополнили информацию в суде.

Дела активистов касаются акции, проведенной 14 мая, когда были зафиксированы силовые столкновения с местным ОМОН и даже применение слезоточивого газа против демонстрантов. Протесты продолжаются третий день подряд.

"Что меня возмутило в Екатеринбурге? Меня возмущает, что попы делают за меня мою работу и делают ее лучше, чем я. Они полностью избавляют страну от всяких иллюзий на свой счет", - заметил по этому поводу известный своими резкими антиклерикальными высказываниями публицист Александр Невзоров.

14 мая на территории "раздора" задержали 26 горожан, днем позже - 33 человека.

Региональная власть на уступки пока не идет. В свою очередь, Кремль в лице президентского пресс-секретаря Дмитрия Пескова намекает на то, что протестующие горожане не совсем правы.

Церковь святой Екатерины обещают построить к 2023 году.