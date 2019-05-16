На акции против возведения храма в Екатеринбурге задержали ещё 70 манифестантов На несанкционированном протестном мероприятии, прошедшем минувшим вечером в Екатеринбурге, были задержаны 70 манифестантов, уведомил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. "Задержано 70 человек, из них трое - несовершеннолетние", - поделился силовик с "Интерфаксом". За несколько дней полицейские составили 102 административных протокола в отношении 98 человек. 14 мая на территории "раздора" в сквере в центре города задержали 26 горожан, днем позже - 33 человека. Региональная власть на уступки пока не идет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий песков полагает силовой сценарий разгона протестующих резонным. Храм святой Екатерины обещают построить к 2023 году. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен