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Новости

13:57

На акции против возведения храма в Екатеринбурге задержали ещё 70 манифестантов

фото ЗакС политика На акции против возведения храма в Екатеринбурге задержали ещё 70 манифестантов

На несанкционированном протестном мероприятии, прошедшем минувшим вечером в Екатеринбурге, были задержаны 70 манифестантов, уведомил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Задержано 70 человек, из них трое - несовершеннолетние", - поделился силовик с "Интерфаксом".

За несколько дней полицейские составили 102 административных протокола в отношении 98 человек.

14 мая на территории "раздора" в сквере в центре города задержали 26 горожан, днем позже - 33 человека. Региональная власть на уступки пока не идет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий песков полагает силовой сценарий разгона протестующих резонным.

Храм святой Екатерины обещают построить к 2023 году.

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14:55    
Даёшь Россию атеистическую! Хватит верить в еврейского плотника Иисуса! Говорят ещё и лодыря-балабола в 30 лет!

14:16   Маша   Sasa@yandex.ru
Нет нет, что Вы такое говорите, все дело в жидомассонах, кроликах, пархатых (прости меня господи)  и прочей нечисти

14:04    
Вот так и начинается развал страны. Не из-за каких-то мифических "пятых колонн", а по неуёмной жадности и глупости властьпредержащих.

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