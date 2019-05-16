Глава арктического комитета отчитался о 2,6 млн рублей дохода

Петербургский комитет по делам Арктики раскрыл сведения о доходах своих сотрудников. Глава ведомства Герман Широков отчитался о 2,6 млн рублей.

За прошлый отчетный период заработок Широкова был скромнее - 2 млн рублей. Супруга главы арктического комитета тоже увеличила доход. За 2018 год она отчиталась о 2,5 млн рублей. Семья чиновника владеет квартирой площадью 66 кв.м. Своего автомобиля у председателя нет, зато у его жены Opel Corsa и Opel Mokka.

У Широкова два заместителя: Андрей Лобанов и Владимир Бородавкин. Лобанов в 2018 году заработал 1,5 млн рублей. А Бородавкин "похвастался" 3,2 млн рублей дохода. За 2017 год чиновник декларировал лишь 1,4 млн рублей. Отметим, комитет по делам Арктики был создан в феврале 2018 года, так что в прошлых декларациях чиновники рассказывали о доходах на прошлых местах работы. Владимир Бородавкин до прихода в Смольный возглавлял кадровое агенство «Новый горизонт», ориентированное на бесплатной помощи в трудоустройстве военнослужащим, уволенным в запас. Год службы в арктическом комитете прошел плодотворно: в собственности чиновника появился второй дом и земельный участок. Также Бородавкин владеет квартирой, лодкой и автомобилем Toyota Highlander.