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14:33

Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

фото ЗакС политика Обвинение запросило для Цакунова 2,5 года условно

В четверг, 16 мая, в Дзержинском районном суде Петербурга состоялись прения сторон по делу 26-летнего Михаила Цакунова, обвиняемого в насилии над полицейским (часть 1 статьи 318 УК РФ) на акции “Он нам не царь”, посвященной инаугурации Владимира Путина.

Гособвинитель Оксана Станкова попросил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно.

Станкова заявила, что вина Цакунова была доказана материалами дела и судебными показаниями потерпевшего и свидетелей, большинство из которых были сотрудниками полиции. Обвинитель также отметила, что совершенное преступление подрывает авторитет власти в обществе.

Потерпевший полицейский водитель Александр Сухаруков поддержал обвинение. 

Сторона защиты обвинение не поддержала. Адвокат Павел Ясман заявил, что правду в суде сказал только один из свидетелей-полицейских, который признал, что Цакунова преследуют за политические взгляды.

- Можно по-разному относиться к митингам. Но очевиден факт, что участники митингов отстаивают права и свободы всех граждан России, в том числе и сотрудников полиции, - отметил Ясман. 

Защита молодого человека попросила суд оправдать его и признать за ним право на реабилитацию.

Цакунов, не будучи политическим активистом или участником политических организаций, 5 мая 2018 года принял участие в акции против инаугурации Путина неподалеку от Дворцовой площади. Он был задержан вместе со своими друзьями в саду у Эрмитажа, когда акция подходила к концу. Внимание полиции привлекла большая надувная игрушка - желтая утка, символ антикоррупционных протестов, - которую молодые люди держали в руках.

Участвовавший в задержании полицейский водитель Александр Сухаруков в тот же вечер написал рапорт о том, что Цакунов, сопротивляясь, выбил ему верхний резец. Задержанный был взят под стражу, вскоре в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Позже пострадавший заявил в суде, что обвиняемый бил его акцентировано. Другие полицейские, выступавшие в качестве свидетелей, говорили, что непосредственно момента удара не видели, но Сухаруков сразу же после задержания Цакунова жаловался им, что лишился зуба. Обвиняемый заявил суду, что удара не наносил. К материалам дела была приобщена видеозапись, на которой видно только, что Цакунов, пытаясь убежать от полицейских, упал, а потом его схватили за руки и подняли люди в форме и полицейских шлемах. 

В процессе судебных разбирательств выяснилось, что Сухаруков лишился мертвого зуба. Обвинение было переквалифицировано на часть 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия, неопасного для жизни и здоровья полицейского). 26 апреля 2019 года суд отпустил Цакунова под подписку о невыезде. К этому времени молодой человек провел в следственных изоляторах больше года.

Сергей Еремеев

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