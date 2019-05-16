Правительство Мурманской области рассчиталось с семьями погибших в авиакатастрофе

Все 26 мурманских семей, члены которых погибли и пострадали в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево, получили выплаты от региональных властей, пишет ТАСС со ссылкой на правительство Мурманской области.

На компенсации чиновники выделили 27 млн рублей, по 1 млн - на погибшего и по 500 тысяч - на пострадавшего. Для выплат открыли отдельный временный бюрократический центр.

Напомним, что при аварийной посадке 5 мая в Москве пассажирский самолет марки Sukhoi Superjet загорелся, и в пожаре 41 из 73 пассажиров погиб.

Следствие в рамках уголовного дела рассматривает несколько версий случившегося, включая "человеческий фактор" и тяжелые погодные условия. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).