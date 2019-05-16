В России создадут "Дом народов"

На совещании, посвященном национальной политике в Северо-западном федеральном округе с участием высокопоставленных чиновников, объявили об идее создания общероссийского Дома народов, которую выдвинул федеральный центр, сообщает ТАСС. Планируется также внедрить систему материального обеспечения национально-культурных объединений. Обе идеи огласил замглавы президентской администрации, курирующий национальную политику, Магомедсалам Магомедов.

По мысли чиновника, все предлагаемое - полезные практики, которые должны будут использоваться "в целях снижения рисков использования этнических объединений в деструктивных целях".

На том же мероприятии ранее Магомедов рассказал его участникам о том, что в составе СЗФО больше всего удовлетворения от состояния межнациональных отношений испытывают жители республики Коми и Ненецкого автономного округа.