Невзоров восхитился протестами екатеринбуржцев против строительства церкви

Масштабный гражданский протест в Екатеринбурге против строительства в центральном сквере очередной церкви, давший повод для полицейского насилия, нашел отклик в известном своими антиклерикальными взглядами публицисте Александре Невзорове. Для него начавшееся 13 мая сопротивление горожан - некая веха и точка отсчета. Так на его памяти, против и интересов РПЦ в стране не боролись если не никогда, то очень давно. Своимии ощущениями от актуальных событий он поделился в собственном видеоблоге, поблагодарив целый город за то, что тот "сорвал благостную маску лицемерную маску с рожи РПЦ и показал всей стране ее истинный вурдалачий лик".

Теперь даже самые тупые поймут цену приторным завываниям РПЦ о любви и духовности. Осмелившиеся восстать против наглого поповского произвола, вы открыли стране глаза. Возможно, Екатеринбург, ты пока и сам не понимаешь, что сделал, но это очень круто. — Александр Невзоров

По словам классика петербургского телевидения, меркантильная природа духовенства на примере столицы Урала сейчас обнажена как никогда.