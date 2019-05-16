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19:58

Невзоров восхитился протестами екатеринбуржцев против строительства церкви

фото ЗакС политика Невзоров восхитился протестами екатеринбуржцев против строительства церкви

Масштабный гражданский протест в Екатеринбурге против строительства в центральном сквере очередной церкви, давший повод для полицейского насилия, нашел отклик в известном своими антиклерикальными взглядами публицисте Александре Невзорове. Для него начавшееся 13 мая сопротивление горожан - некая веха и точка отсчета. Так на его памяти, против и интересов РПЦ в стране не боролись если не никогда, то очень давно. Своимии ощущениями от актуальных событий он поделился в собственном видеоблоге, поблагодарив целый город за то, что тот "сорвал благостную маску лицемерную маску с рожи РПЦ и показал всей стране ее истинный вурдалачий лик".

Теперь даже самые тупые поймут цену приторным завываниям РПЦ о любви и духовности. Осмелившиеся восстать против наглого поповского произвола, вы открыли стране глаза. Возможно, Екатеринбург, ты пока и сам не понимаешь, что сделал, но это очень круто. 

Александр Невзоров

По словам классика петербургского телевидения, меркантильная природа духовенства на примере столицы Урала сейчас обнажена как никогда.

Столкновения активистов и ОМОН возле закладного камня будущей церкви в центре города, которую обещают построить к 2023 году, начались вечером 13 мая. Дошло до распыления слезоточивого газа. Вечером 16 мая стартовала очередная, ставшая ежедневной, демонстрация на конфликтной территории.

Президент Владимир Путин выразил обеспокоенность противостоянием местных властей и общества и предложил провести опрос, чтобы узнать, насколько нужно людям новое культовое сооружение.

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20:44    
С оценкой Невзорова по ситуации в Свердловске согласен на 100%! Попы оборзели, а власть им потворствует, совершенно забывая об интересах простого народа, его здоровье и отдыхе в парках и скверах! Доколе???

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