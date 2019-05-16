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20:54

Ройзман: Ничего нельзя строить в существующих скверах и парках

фото ЗакС политика Ройзман: Ничего нельзя строить в существующих скверах и парках

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил в видеоблоге на животрепещущую тему, касающуюся его родного города и борьбы граждан со строительством церкви в нем. По его словам, РПЦ никогда еще на его памяти так сильно "не теряла позиций" и не было еще на Урале таких столкновений граждан "лоб в лоб". Известный своим коллекционированием икон, на сей раз Ройзман поддержал условных "антиклерикалов".

"Я считаю, что ничего нельзя строить в существующих скверах и парках. Считаю, что в индустриальном городе нельзя трогать ни одно дерево вообще. <...> Здесь нужна позиция губернатора и нужно, конечно, останавливать всю стройку сразу: нет заборов, бетонных блоков и - садиться разговаривать", - заявил глава фонда "Город без наркотиков".

Столкновения активистов и специальных полицейских подразделений возле будущей церкви в центре города, которую обещают построить к 2023 году, начались вечером 13 мая. Активисты прорвали решетчатый забор и впоследствии утопили его в пруду. Дошло до распыления силами ОМОН слезоточивого газа. Вечером 16 мая стартовала очередная, ставшая ежедневной, демонстрация на конфликтной территории.

Президенту Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества. Он предложил спросить у екатеринбуржцев поголовно - нужен им новый храм или нет.,

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20:58    
РПЦ полностью просрала своё влияние на Украине, а в России просто измывается над народом, хапая земли, парки, скверы и тд. Мамам с детьми погулять просто негде стало в городах!

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