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Новости

11:15

"Призываю вас остановиться!": Поклонская уподобила протесты в Екатеринбурге Майдану

фото ЗакС политика "Призываю вас остановиться!": Поклонская уподобила протесты в Екатеринбурге Майдану

Депутат Государственной думы, сторонница патриархальных идей Наталья Поклонская осудила людей, выступающих против возведения очередного храма в центре Екатеринбурга, сравнив их с украинскими бунтовщиками, устроившими Майдан.

По мнению парламентария, храм - украшение города, поэтому всё дело в людях, которые, считает Поклонская, уже спешат попиариться на фоне событий.

"Это очередное обкатывание все тех же майданных технологий. Скоро, думаю, мы будем наблюдать лица организаторов. Как в свое время наблюдали в Киеве на Майдане. Преступников государственных. Вот для этих организаторов, как говорят в народе, с высокой колокольни плевать и на сквер, и на храм, и на толпу, которая, поддавшись ложным лозунгам и призывам, толпа оболваненная и обманутая вышла искать справедливость", - цитирует позицию Поклонской "Комсомольская правда".

Переживая не столько за храм, сколько за "оболваненных" людей, народная избранница призывает последних остановиться и не поддаваться влиянию со стороны, которое, в свою очередь, исходит исключительно от людей, манипулирующих сознанием других с целью наживы.

"Я призываю вас остановиться и понять, что вы, на самом деле, являетесь орудием в грязных руках. Чего вы прыгаете, уподобляясь украинским националистам? Это последний шаг по уничтожению России. Поэтому надо понимать, что такие лозунги и попрыгушки – это все чей-то замысел. Это нейролингвистическое программирование, которому подвергают вас. И делают бездушными роботами", - подытожила рассуждение Поклонская.

Столкновения екатеринбуржцев и полицейских возле будущей церкви в центре города, которую обещают построить к 2023 году, начались вечером 13 мая. Активисты прорвали решетчатый забор и впоследствии утопили его в пруду. Дошло до распыления силами ОМОН слезоточивого газа. Вечером 16 мая началась очередная демонстрация на конфликтной территории.

Президенту Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества, поэтому он предложил спросить у горожан поголовно - нужен им новый храм или нет.

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16:48   vitaliypakhomov   vitaliypakhomov19891039pif@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

16:06    
15:21. Не удивляйтесь, так как Поклонская - религиозная фанатичка...Это страшные люди! Вспомните крестовые походы или как русские православные убивали ТЫСЯЧАМИ русских православных-староверов...В одном Соловецком монастыре около 2 тысяч староверов зарезали...мужчин, женщин, детей...Об этом сейчас никто не говорит..Тсс!

15:21    
Наталья Поклонская меня разочаровала. Казалось, что она более умная. А она защищает  мракобесие!!!

13:40    
Ныне попов в деревнях - нет, храмы в сёлах - заброшены, т. к. у современных попов никакого желания находятся там - нет! В городах они на мерседесах разъезжают...

13:33    
Сталину - верили, верим и будем - верить, а попам - не верили, не верим и - не будем верить!

13:30    
Сталину - верим, попам - нет!

12:04    
Сталин-ИСТИННЫЙ БОГ! Спаситель возвращается и спасёт Россию, как спас Отечество от внутренних и внешних врагов ранее! Ждём с нетерпением!

11:59    
Молодцы, екатеринбургцы! Отстояли сквер, не дали попам его уничтожить. В России множество развалившихся храмов, их восстанавливать попам неинтересно. А вот землю на халяву урвать в центре Екатеринбурга, уничтожить деревья, сквер  -это по христиански???  Места другого нет?
Церковникам зажравшимся, завравшимся, заворовавшимся не верим. Бог у всех в душе и помолится можно дома.

11:58    
11:54. У каждого бог свой! У кого Перун, у кого еврейский деревенский плотник Иисус...У меня вот Сталин -истинный БОГ! Но что-то ему не только храмы не ставят, а мемориальную доску не открыть...

11:54    
Да НЕ АТЕИСТЫ мы, верим все в бога, который в наших душах. А церковники зажрались, заврались, заворовались (налогов не платят за продажу товаров и услуг)! И что, церковникам верить?
Наталья Поклонская меня разочаровала. Казалось, что она более умная. А она защищает  мракобесие!!!

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