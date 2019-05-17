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13:01

Суд отправил начальника отдела петербургского Росимущества под домашний арест по делу о хищении леса

фото ЗакС политика Суд отправил начальника отдела петербургского Росимущества под домашний арест по делу о хищении леса

Приморский суд Петербурга отправил начальника отдела управления Росимущества в Петербурге Михаила Ставпенка под домашний арест до 26 июня, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Ставпенка и других фигурантов дела подозревают в нарушении ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, группа организовала мошенничество с продажей и поставками древесины, ущерб оценивается в 45,9 млн рублей.  

Ставпенок, полагает следствие, передавал соучастникам информацию о лотах, которые планируется продать на торгах Росимущества, и способствовал отклонению заявок конкурентов на торги по формальным признакам. Также, считают следователи, он обеспечивал проверки мест вырубки, чтобы зафиксировать ложные факты о наличии древесины. Ставпенок признал причастность к преступлению и дал развернутые показания, отметили представители судов.

Накануне следователи задержали сотрудников Росимущества, в том числе – главу петербургского управления и его заместителя. Им вменяют 10 эпизодов хищения с 2016 года.

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