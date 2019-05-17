Во время обысков у главы управления "К" ФСБ изъяли "рекордные" 12 млрд рублей наличными

Во время следственно-оперативных мероприятий, проводимых дома у главы "банковского" (2-го) отдела управления "К" Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции, силовики изъяли рекордную для российского правосудия наличную сумму денег - 12 млрд рублей, передает "Росбалт".

Как поделились источники издания, обыски проводились в трех квартирах обвиняемого в рамках возбужденного ранее дела о пособничестве Черкалина нескольким банкам - в том числе, "Трасту", "Югре" и другим.

Дело на Черкалина завели в апреле текущего года. Некий предприниматель уведомил правоохранителей, что в течение двух лет передавал работнику СЭБ ФСБ взятку в размере 850 тысяч долларов. На основании этих данных и было возбуждено делопроизводство.

Вместе с Черкалиным были задержаны и позднее арестованы его подельники.

"Дело Черкалина" побило рекорд "Дела полковника Захарченко" по количеству одномоментно изъятых денежных средств: 12 против 9 млрд рублей.