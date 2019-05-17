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Новости

14:45

Во время обысков у главы управления "К" ФСБ изъяли "рекордные" 12 млрд рублей наличными

фото ЗакС политика Во время обысков у главы управления "К" ФСБ изъяли "рекордные" 12 млрд рублей наличными

Во время следственно-оперативных мероприятий, проводимых дома у главы "банковского" (2-го) отдела управления "К" Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции, силовики изъяли рекордную для российского правосудия наличную сумму денег - 12 млрд рублей, передает "Росбалт"

Как поделились источники издания, обыски проводились в трех квартирах обвиняемого в рамках возбужденного ранее дела о пособничестве Черкалина нескольким банкам - в том числе, "Трасту", "Югре" и другим.

Дело на Черкалина завели в апреле текущего года. Некий предприниматель уведомил правоохранителей, что в течение двух лет передавал работнику СЭБ ФСБ взятку в размере 850 тысяч долларов. На основании этих данных и было возбуждено делопроизводство.

Вместе с Черкалиным были задержаны и позднее арестованы его подельники.

"Дело Черкалина" побило рекорд "Дела полковника Захарченко" по количеству одномоментно изъятых денежных средств: 12 против 9 млрд рублей.

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16:47   vitaliypakhomov   vitaliypakhomov19891039pif@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

15:58   7ie93   39@mail.ru
в России впервые в истории человечества власть полицай чекистов.
не феодалов и рабовладельцев (таки заинтересованных в росте производства), не владельцев заводов газет пароходов готовых за прибыль (развитие экономики) на всё, не производителей (рабочих и крестьян) с КПСС у которой доминанта - развитие. Стая вблдков (охранники - термин Павловского) не просто не заинтересована в равитии страны, она категорически против него. развитие это появление сильных классов буржуазии пролетариата которые сметут полицайчекистскую власть. темпы роста экономики от +2 до -2 в среднем ноль. (в китае 5-10%) а вконце п...ц и кровавая революция

15:53    
Россияне должны в обязательном порядке жить в СТРАХЕ от сурового возмездия(расстрел, конфискация имущества, высылка семьи в трудармии и тд.) за планируемое преступление, как при Сталине...Тогда ещё можно чего добиться в борьбе с коррупцией, мошенничеством. Все остальные меры по борьбе с ними бесполезны!

15:41    
Каков поп, таков и приход...

15:25    
Ни хрена себе ФСБ и служба собственной безопасности!!!
Долго в носу ковыряли. На первом МИЛЛИОНЕ Черкалина следовало упаковать! Почему это не случилось?

15:17    
Скажите ещё, что до этого дня в ФСБ никто не знал о его коррупции. Такой способный конспиратор: собрал на взятки 12 ярдов налом,  а все "боевые товарищи" вокруг - ни сном, ни духом. А тут, ай-ай, случайно увидели кучу бабла.

15:10    
14.55 снял у меня с языка. Расстреливать надо или отрубать правую руку. Одноруких в России будет великое множество...

14:55    
Надо немедленно расстреливать таких мразей! На украденные деньги ведь можно годами кормить бесплатно школьников России из мало обеспеченных семей, вылечить тысячи детей и тд. Действительно уж, что Сталина на этих алчных тварей нет...

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