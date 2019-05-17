Белоруссия "заморозила" транзит российской нефти в Польшу и Украину до конца мая

Белорусская компания "Белнефтехим", осуществляющая транзит российской нефти через трубопровод "Дружба" в Польшу и Украину, до конца мая "заморозила" поставку сырья в обозначенные страны.

"Транзитные прокачки в направлении Украины нестабильны и в настоящее время приостановлены из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки „грязной“ нефти, находящейся в трубопроводе", - уточняется в послании компании. Предполагается, что полноценный трансфер нефти возобновится 20 мая.

Помимо поставок углеводородного сырья на Украину, "заторможены" и его поставки в Польшу.

Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил провести комплексную проверку и найти виновников "загрязнения" транспортируемой нефти и получаемых из неё продуктов.

По предварительным данным, порядка 20 тонн дихлорэтана пошло на чистку трубопроводов и "танков" (для хранения нефти) в одном из узлов учета, предположительно, на самарском узле учета "Самара-Унеча". Есть версия, что сотрудники узла очищали ёмкости от парафина, забыв промыть их водой, благодаря чему агрессивная добавка смешалась с нефтью и испортила всю партию.

По данному инциденту возбуждены уголовные дела, в рамках которых были задержаны 4 человека.