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Новости

17 мая, 18:55

В Смольном поговорили о снижении смертности населения

фото ЗакС политика В Смольном поговорили о снижении смертности населения

Накануне, 16 мая, в Смольном прошло совещание с участием "социального" вице-губернатора Анны Митяниной и Межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности населения, действующей при правительстве Северной столицы.

Первый зампред комитета по здравоохранению поделился ходом реализации нацпроекта "Здравоохранение", сообщив, что в городе открыли дополнительные пункты прохождения обязательной диспансеризации населения, а а также рассказал о методе применения "бережливых" технологий профилактического осмотра, сокращающего количество визитов ко врачу.

Митянина заявила, что Петербург стал единственным городом, где запланировано перевести все детские и взрослые поликлиники на полноценный формат "бережного" обслуживания.

На заседании, помимо прочего, речь зашла и о снижении смертности населения на дому, а также о том, что работа медицинских учреждений, оказывающих первичную помощь, должна быть направлена на профилактику и выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Напомним, о проекте "Бережливая поликлиника" рассказал в своем последнем послании президент Владимир Путин, поручивший регионам в максимально короткие сроки отладить электронное взаимодействие между поликлиниками, аптеками и гражданами с тем, чтобы избавить россиян от сбора бессмысленных справок и "ненужного стояния в очередях".

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0:20    
Правительство и партлидеров партии власти не интересует статистика убийств населения черными риэлторами? Например, в Питере с начала 90х действует агрессивная банда чистильщиков, организованная черным риэтором Чагиным Дмитрием Алексеевичем, нынешним членом питерского штаба ОАФ.

17 мая, 23:40   konstantingalkin   konstantingalkin1985812x724@mail.ru
Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь ---- https://my.su/pressblog

17 мая, 20:51    
Сволота недобитая, все унятся не могут, с формата на формат прыгают.
А когда будет элементарный порядок в системе здравоохранения?

17 мая, 19:29    
Россияне, спасайтесь!

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