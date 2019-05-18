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Новости

12:40

Власти Свердловской области предложат новые места для строительства храма в Екатеринбурге

фото ЗакС политика Власти Свердловской области предложат новые места для строительства храма в Екатеринбурге

Власти Свердловской области опубликуют список новых возможных мест под строительство храма святой Екатерины в Екатеринбурге, передает E1.RU.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что список опубликуют 20 мая. По его словам, в перечень войдут не менее четырех мест, где могут разместить храм. Список вынесут на обсуждение, жителям предложено вносить свои варианты на рассмотрение. Затем власти планируют опросить жителей, и после этого принять окончательное решение, пояснил Куйвашев.

Жители Екатеринбурга протестуют против строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы. 14 мая появилась информация, что к противникам строительства храма силовики и сотрудники ЧОП проявили агрессию – например, распылили слезоточивый газ. Одного участника акции доставили больницу с переломом ребра, еще двоих – с ушибами.

В общей сложности за последние несколько дней были задержаны 98 человек, из них 70 – на акции 16 мая. Всего арестовано 33 участника акций. Из них двоим сократили сроки арестов после рассмотрения апелляций.

Владимиру Путину не понравилось противостояние местных властей и гражданского общества, поэтому он предложил спросить у горожан поголовно, нужен им новый храм или нет.

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14:13    
Убрать строение  в честь самодура запойного алкоголика-президента и на этом месте построить капище для поклонников жидовских мифов. Самое место.

Страница 1-ая (всего: 1)
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