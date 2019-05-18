С осужденного за пост в ВК об Украине россиянина сняли судимость

Кисловодский горсуд снял судимость с Владимира Тимошенко, осужденного по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти) из-за поста во «ВКонтакте», сообщил адвокат Виталий Черкасов.

В 2017 году Красногвардейский суд Петербурга признал Тимошенко виновным по экстремистской статье из-за поста в соцсети о ситуации на Украине и роли в ней России и президента. На момент предъявления обвинений Тимошенко отбывал срок в новгородской исправительной колонии №9. По версии следствия, публикацию он надиктовывал по телефону жене, которая управляла его страничкой во «ВКонтакте». В сентябре 2018 года Тимошенко обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека.

В конце 2018 года президент Владимир Путин подписал поправки о частичной декриминализации «экстремистской» ст. 282 УК РФ. Согласно поправкам, уголовная ответственность за репосты и лайки в соцсетях наступит лишь после повторного нарушения. Первичная «оплошность» наказывается административным штрафом либо арестом до 15 суток, либо обязательными работами.