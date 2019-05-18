Российский социальный форум: все оттенки красного

Более 300 человек приняли участие в работе первого дня Российского социального форума, организованного представителями левых движений. Вместе со сторонниками РКРП, “Левого фронта” и других коммунистических и социалистических организаций в дискуссиях принимали участие социал-либералы, правозащитники и гражданские активисты. Среди затронутых тем - профсоюзное движение, права трудовых мигрантов, пытки политактивистов и борьба за свободу собраний. По словам организаторов, подобных мероприятий в России не проводилось 13 лет.

“ПетроКонгресс” в субботу, 18 мая, приютил не только левых. По случайному совпадению на одном этаже с мероприятиями Российского социального форума (РСФ) проходили очередные занятия смольнинской “Школы молодого политика”, запущенной в год муниципальных и губернаторских выборов. Но никто никому не мешал, и все намеченные встречи прошли без происшествий.

Не переругались участники форума и между собой, хотя состав гостей мероприятия был пестрый. Пройдя по коридору, можно было за пару минут получить приглашение на организованный будущим кандидатом в губернаторы от КПРФ Владимиром Бортко просмотр его же фильма “Тараса Бульба”, листовки пары троцкистских организаций и свежий номер профсоюзной газеты “Факел”. Однако формат встречи предусматривал минимум дискуссий о теории и максимум о практике, поэтому все прошло более чем спокойно.

Ходя представителей демократического лагеря на форуме было немного, тема разогнанного властями первомайского шествия за честные выборы поднималась на форуме не раз. Когда, выступая с приветственным словом, уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов объявил, что в ближайшую среду представит в Законодательном собрании доклад о нарушении прав и свобод участников шествия, зал аплодировал ему едва ли не стоя.

- Аплодисменты показывают, что все знают, что произошло в день мира, труда и солидарности, - прокомментировал омбудсмен.

Позже события Первомая обсудили на семинаре “Свобода собраний”. Но один из заявленных докладчиков, депутат ЗакСа Максим Резник, попасть на него не смог. Он ушел с форума вскоре после его начала, чтобы решать личные проблемы. Политик узнал, что неизвестные взломали электронную почту его жены и сняли деньги с ее банковских карточек. Резник связывает это с травлей в отношении него и его семьи, которой после 1 мая заняты проправительственные интернет-издания и “лидеры мнений” вроде националиста Вячеслава Дацика и шоумэна Стаса Барецкого.

Площадки форума действовали параллельно в десяти залах. Наибольшей популярностью пользовались сессии “Экономика для человека”, в работе которой участвовали несколько профессоров, в том числе из Великобритании, Канады и Кубы, а также “Левые и современные СМИ”, где главными звездами были красные блогеры новой волны: бывший журналист ВГТРК Константин Семин, военный историк Борис Юлин и коллектив Station Marx.

В других залах говорили о профсоюзном органайзинге, женском вопросе, проблемах обманутых дольщиков, защите объектов науки и культуры. Беседа в секции “Положение в местах лишения свободы” быстро дошла до темы пыток и роли Общественных наблюдательных комиссий. Член “Комитета за гражданские права” Эдуард Рудык предложил левым активистам присоединяться к ОНК, чтобы комиссии не теряли своей общественной значимости.

- Я призываю левых активистов и гражданских активистов вступать в ОНК. Вы не такие примелькавшиеся как правозащитники либеральной ориентации, - сказал Рудык.

По его словам, примелькавшихся правозащитников государственные органы постараются не пустить в ОНК, когда в комиссиях будут новые наборы.

В секции о трудовых мигрантах родившаяся в Бишкеке активистка Бермет Борубаева рассказала о своем полугодовалом опыте работы в московском кафе, куда она устроилась, чтобы сделать исследование для профсоюза “Новопроф”:

- В этой сети кафе работает 300 поваров, 80% из них из Кыргызстана. Средний чек там от 1000 рублей. Посудомойщицам платят 90 рублей в час, поварам - 120 рублей в час. Приходилось трудиться по схеме 13/1 по 14-15 часов в неделю. Иностранных работников нанимали через подставные фирмы. Трудовой договор я подписала без даты, его тут же забрали, не дав даже сфотографировать. Мне сказали, что копию я получу в другой фирме, которая меня трудоустроила. Позже в миграционной службе я узнала, что мой договор - филькина грамота. Когда я спросила у директора, почему они используют липовые трудовые договора, он сразу предложил меня трудоустроить официально. То есть у них такой механизм: молчание тех, кто им противостоит, покупается лучшими условиями.

Заявивший о желании выдвигаться в губернаторы основатель движения “Красивый Петербург” Красимир Врански выступил на круглом столе по экологии. В нем участвовало не так много людей, но Врански не растерялся и включил стрим в своей группе “ВКонтакте”, подключив к числу слушателей подписчиков.

- У меня очень много знакомых, которые были обычными людьми, но занимаясь общественной деятельностью, получая отписки и игнорирования от властей, они дошли до точки кипения. И люди уже громко кричат, хотят, чтобы их услышали, - рассказал Врански о “Зеленой коалиции”.

Гости форума из других городов неоднократно жаловались, что часто дискуссии замыкались на петербургской повестке. В проекте декларации РСФ локальное предложили сделать глобальным: организаторы форума инициировали общероссийскую акцию солидарности с защитниками Пулковской обсерватории. Еще одна межрегиональная кампания будет посвящена защите зеленых зон, а в сентябре, в честь годовщины принятия “пенсионной реформы”, левые предлагают снова выйти на улицу и потребовать снизить возраст выхода на пенсию.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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