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12:51

Латынина о екатеринбургских протестах: Задолбали нас этими церквями

фото ЗакС политика Латынина о екатеринбургских протестах: Задолбали нас этими церквями

В митинговой активности екатеринбуржцев, пытающихся сопротивляться возведению очередного храма на территории сквера, нашла символические приметы новой эпохи публицист Юлия Латынина. По ее оценке, такого рода и такой направленности протесты были бы невозможны 20 или 25 лет назад. В качестве примера она привела восстановление Храма Христа Спасителя в Москве в середине 1990-х годов, благосклонно воспринятое населением. Сейчас же ситуация меняется на противоположную, и у радиоведущей есть этому нехитрое объяснение: клерикализм стал раздражающим фактором.

"Потому что, извините, задолбали нас этими церквями. В нищей стране их стало слишком много", - категорично заявила она в эфире "Эха Москвы".

По словам Латыниной, российская ситуация усугубляется тем, что власть полностью обрубила обратную связь и попросту не в курсе, где, когда и почему граждане готовы выйти на улицу.

Волнения в центре Екатеринбурга начались 13 мая и с тех пор возобновляются каждый вечер. В ходе протестов имели место такие события, как появление на месте неких негосударственных источников насилия, а также применение против толпы слезоточивого газа. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил небольшое расследование, посвященное "заказчику" нового храма святой Екатерины. Согласно видеоролику, Игорь Алтушкин - долларовый миллионер, а его жена имеет подданство Великобритании. Стоимость их особняка в Лондоне Навальный оценил в 17 млн фунтов стерлингов.

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