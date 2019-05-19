Пассажиры Sukhoi Superjet отказались на нем лететь после сбоя гидросистемы

Отказ гидросистемы при взлете самолета Sukhoi Superjet, вылетавшего из Ульяновска в Москву, привел к тому, что пассажиры единодушно воспротивились запланированному воздушному путешествию, пишет РИА "Новости". Они потребовали заменить самолет на Airbus A320, выражая недоверие к печально знаменитому бренду, в очередной раз подтвердившему свою "репутацию". Требование было выполнено.

По всей вероятности, протест пассажиров напрямую связан с недавними трагическими событиями в столичном аэропорту Шереметьево, где при экстренной посадке Sukhoi Superjet загорелся, в результате чего погиб 41 из 78 человек, присутствовавших на борту.

В настоящее время по факту смертельного пожара расследуется уголовное дело.