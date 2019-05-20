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Новости

10:00

В Екатеринбурге начали принимать предложения горожан по возможным площадкам для храма

фото ЗакС политика В Екатеринбурге начали принимать предложения горожан по возможным площадкам для храма

По инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева власти Екатеринбурга приступили к сбору предложений горожан по выбору места для строительства храма Святой Екатерины, уведомила заммэра по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Кузёмка.

Поручение в кратчайшие сроки провести опрос граждан по данному вопросу прозвучало от президента Владимира Путина.

В течение 10 дней через электронную приемную на официальном портале города екатеринбуржцы могут направить чиновникам свои варианты размещения нового объекта РПЦ.

По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут выбрать итоговую площадку под строительство храма.

Напомним, столкновения екатеринбуржцев и полицейских возле будущей церкви в центре города, которую обещают построить к 2023 году, начались вечером 13 мая. Активисты прорвали решетчатый забор, впоследствии утопив его в пруду. Тем же вечером силы ОМОН применили по отношению демонстрантам слезоточивый газ. Протесты продолжились и на следующие дни.

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11:53    
в современном обществе все зомбирующие практики, типа православия и его рабской идеологии - не нужны... наука доказывает полную чушь ветхозаветных сказок и их бесполезность для человека - от них только вред... попов выселить далеко-далеко и не подпускать к детям...

11:06    
Атеисты в России начинают подыматься на борьбу со средневековым религиозным мракобесием во благо державы, что замечательно!

10:44    
выселить попов, с их бизнес-проектами, подальше - к черту на рога...

10:06    
Единственно разумным решением было бы снести антисоветский, антироссийский "Ельцин-центр" и на обломках его построить церковь! Парки, скверы не отбирать у трудового народа в пользу поклонников секты Иисуса!

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