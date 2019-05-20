Михаила Цакунова освободили от уголовного наказания

26-летнему жителю Петербурга Михаилу Цакунову назначили 100 тысяч рублей штрафа за насилие над полицейским (часть 1 статьи 318 УК РФ) на акции “Он нам не царь” 5 мая 2018 года и тут же освободили от уголовного наказания за счет 11 месяцев, проведенных в СИЗО. Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор в понедельник, 20 мая.

Судья Лариса Бражникова признала, что Цакунов нанес акцентированный удар по лицу задерживавшего его полицейского водителя Александра Сухарукова и выбил тому зуб. При вынесении решения Бражникова опиралась на показания стоматолога, а также свидетелей-полицейских, которые подтвердили, что до задержания Цакунова все зубы Сухарукова были на месте.

Пострадавший полицейский также подал в отношении Цакунова гражданский иск, потребовав возместить ему потраченные на лечение 26 100 рублей. Суд удовлетворил его в полной мере.

Предварительное следствие и судебное разбирательство по делу длились год и две недели. Большую часть этого времени Цакунов провел в следственных изоляторов. Он не признал вину, но говорил суду, что мог задеть полицейского случайно.

Адвокаты Цакунова Павел Ясман и Герман Параничев просили оправдать их подзащитного. Они отметили, что Цакунова преследуют по политическим мотивам, как участника акции, посвященной инаугурации Владимира Путина. Один из свидетелей, полицейский Дмитрий Глинский, также говорил, что Цакунова задержали в связи с его политическими взглядами.

Гособвинитель Оксана Станкова просила дать Цакунову 2,5 года условно. Она заявила, что совершенное преступление подрывает авторитет власти в обществе. Потерпевший поддержал эту позицию.

Цакунов был задержан вместе со своими друзьями в саду у Эрмитажа, когда акция “Он нам не царь” подходила к концу. Внимание полиции привлекла большая надувная игрушка - желтая утка, символ антикоррупционных протестов, - которую молодые люди держали в руках.

Участвовавший в задержании Сухаруков в тот же вечер написал рапорт, в котором указал, что Цакунов выбил ему верхний резец. Задержанный был взят под стражу, вскоре в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Позже пострадавший заявил в суде, что обвиняемый бил его акцентировано.

К материалам дела была приобщена видеозапись, на которой видно, что Цакунов, пытаясь убежать от полицейских, упал, а потом его схватили за руки и подняли люди в форме.

В процессе судебных разбирательств выяснилось, что Сухаруков лишился мертвого зуба. Обвинение было переквалифицировано на часть 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, неопасного для жизни и здоровья полицейского).

Сергей Еремеев

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