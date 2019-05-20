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13:32

Путин не намерен поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины

фото ЗакС политика Путин не намерен поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины

Президент России Владимир Путин не собирается поздравлять украинского коллегу Владимира Зеленского со вступлением в должность, передает «Интерфакс» со ссылкой пресс-секретаря российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин будет поздравлять Зеленского «с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений». Когда это случится, и что подразумевается под успехами, представитель Кремля не уточнил, сказав лишь, что эти успехи «будут очевидны», и их можно будет увидеть «невооруженным глазом».

Комментируя слова Зеленского о том, что он исключает отказ Украины от своих территорий, Песков подчеркнул, что вопроса о принадлежности Крыма «существовать не может», и это «один из регионов РФ». Вопрос Донбасса Песков назвал «внутриукраинской проблемой», которую «может и должен решить президент Украины», основываясь на «минских договоренностях». Каких-либо контактов на высшем уровне между Россией и Украиной на повестке дня пока нет, добавил представитель Кремля.

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая. Во время инаугурации он объявил о роспуске Верховной рады, отмене депутатской неприкосновенности, настоял на увольнении главы СБУ, генпрокурора и министра обороны страны.

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13:58    
Молодец  Зеленский, его действия вызывают уважение.А то, что кто-то его не собирается поздравлять, это только во вред себе, а Зеленскому похоже всё равно, для него не этого персонажа главное мнение.

13:47    
Путин делает всё правильно по отношению к Зеленскому! Надо присмотреться к первым шагам еврея Зеленского, посмотреть на кого он будет опираться помимо аморфной опоры в 73% избирателей, проголосовавших за него...На кланы евреев-миллиардеров Коломойского, Пинчука, богатых евреев США, Израиль?????? Все остальные кланы, вроде миллиардеров Ахметова, Порошенко, силовики, националисты-бандеровцы, депутаты, крымские татары и тд. не в восторге от него и в принципе готовы уничтожить его...

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