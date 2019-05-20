Песков о деле полковника ФСБ Черкалина: Работа координируется из Кремля

Пресс-атташе главы государства Дмитрий Песков сообщил, что арест главы (2-го) отдела управления "К" СЭБ ФСБ полковника Кирилла Черкалина - результат слаженной работы всего антикоррупционного корпуса, в Кремле внимательно следят за ходом следствия.

"Это можно объяснить продолжающейся – опять же не в рамках какой-то кампанейщины, – а системной работой по борьбе с коррупцией, любыми коррупционными проявлениями. Работа координируется из администрации президента, работает соответствующая группа", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Дело на Черкалина завели в апреле текущего года. Некий предприниматель уведомил правоохранителей, что в течение двух лет передавал работнику СЭБ ФСБ взятку в размере 850 тысяч долларов. На основании этих данных и было возбуждено делопроизводство. Вместе с Черкалиным были задержаны и позднее арестованы его подельники.

"Дело Черкалина" побило рекорд "Дела полковника Захарченко" по количеству одномоментно изъятых денежных средств: 12 против 9 млрд рублей.