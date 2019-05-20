Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:50

Глава Колпинского района заработал 2,2 млн рублей за год

фото ЗакС политика Глава Колпинского района заработал 2,2 млн рублей за год

Администрация Колпинского района 20 мая отчиталась о доходах своих сотрудников за 2018 год. Глава района Анатолий Повелий задекларировал 2,2 млн рублей.

В собственности у чиновника по-прежнему числятся земельный участок, дом,  Mercedes Benz G 350 и «Волга» ГАЗ 21. У супруги Повелия доход за 2018 год составил всего 318 тысяч рублей. Собственной недвижимости у нее нет, зато есть автомобиль BMW 640i.

Первый замглавы Николай Гордей отчитался об 1,9 млн рублей дохода. Остальные заместители также предоставили сведения о своем заработке: Алексей Жуков - 1,5 млн рублей, Юлия Логвиненко - 1,6 млн рублей, Наталия Путиловская - 1,8 млн рублей. Пятый заместитель Повелия и член Горизбиркома от ЛДПР Валерий Николаев занял свой пост лишь в сентябре 2018 годаОн отчитался о доходе в 1,9 млн рублей

Самый большой годовой доход зафиксирован у начальника сектора дежурной службы Андрей Ласточкин - 6,5 млн рублей. В прошлом году он отчитывался лишь о 840 тысячах рублей. В примечании к декларации чиновника сообщается, что он источниками его обогащения стали "квартира" и "собственные средства". Однако ни в прошлом, ни в этом году недвижимости в собственности он не указывал. 

 

Наименьший доход в администрации задекларировала специалист 1-й категории сектора социальной поддержки ветеранов и инвалидов отдела социальной защиты населения Анастасия Борисова. За весь 2018 год ее заработок составил 600 рублей. 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
16:42 Счетная палата: Реальные доходы россиян продолжают падать шестой год подряд

15:57 Строящий храм в сквере Екатеринбурга фонд решил демонтировать забор вокруг стройки

15:40 Участок в Южно-Приморском парке оградили под строительство «православного комплекса»

15:34 Ксения Собчак стала генпродюсером развлекательного телеканала "Супер"   1

15:06 МВД предлагает изымать автомобили у пьяных водителей

14:47 Суд решил вызвать Сокурова на заседание по иску его Фонда к бывшему сотруднику

14:45 Власти Челябинска заморозили проект строительства церкви на фоне протестов в Екатеринбурге

14:37 ФАС поддержала запрет на продажу алкоголя лицам до 21 года   1

14:24 Противники реновации Ульянки попросили Макарова повлиять на Беглова

14:15 Дело "Нового величия" поступило в суд

14:06 Жириновский решил продолжить судиться с журналистом, заявившем о связях политика с КГБ

13:50 Глава Колпинского района заработал 2,2 млн рублей за год

13:36 Песков о деле полковника ФСБ Черкалина: Работа координируется из Кремля   1

13:32 Путин не намерен поздравлять Зеленского со вступлением в должность президента Украины   2

13:09 Бортко показал избирателям «Бульбу»

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.