Глава Колпинского района заработал 2,2 млн рублей за год

Администрация Колпинского района 20 мая отчиталась о доходах своих сотрудников за 2018 год. Глава района Анатолий Повелий задекларировал 2,2 млн рублей.

В собственности у чиновника по-прежнему числятся земельный участок, дом, Mercedes Benz G 350 и «Волга» ГАЗ 21. У супруги Повелия доход за 2018 год составил всего 318 тысяч рублей. Собственной недвижимости у нее нет, зато есть автомобиль BMW 640i.

Первый замглавы Николай Гордей отчитался об 1,9 млн рублей дохода. Остальные заместители также предоставили сведения о своем заработке: Алексей Жуков - 1,5 млн рублей, Юлия Логвиненко - 1,6 млн рублей, Наталия Путиловская - 1,8 млн рублей. Пятый заместитель Повелия и член Горизбиркома от ЛДПР Валерий Николаев занял свой пост лишь в сентябре 2018 года. Он отчитался о доходе в 1,9 млн рублей

Самый большой годовой доход зафиксирован у начальника сектора дежурной службы Андрей Ласточкин - 6,5 млн рублей. В прошлом году он отчитывался лишь о 840 тысячах рублей. В примечании к декларации чиновника сообщается, что он источниками его обогащения стали "квартира" и "собственные средства". Однако ни в прошлом, ни в этом году недвижимости в собственности он не указывал.

Наименьший доход в администрации задекларировала специалист 1-й категории сектора социальной поддержки ветеранов и инвалидов отдела социальной защиты населения Анастасия Борисова. За весь 2018 год ее заработок составил 600 рублей.

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