Ксения Собчак стала генпродюсером развлекательного телеканала "Супер"

Телеведущая, бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», сообщили в медиахолдинге «Газпром-медиа».

На новой должности Собчак займется программным наполнением канала и будет отвечать за развитие ряда проектов. Также планируется, что журналистка примет участие в проектах развлекательного телевидения.

Развлекательный канал «Супер» начал вещание в 2018 году. Кроме Собчак, должности генеральных продюсеров занимают Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский.

Собчак была кандидатом на выборах президента России в 2018 году. В марте 2019-го появились слухи, что журналистка собирается баллотироваться на выборах губернатора Петербурга, но вскоре она резко опровергла это, попросив «не пиариться» на ней. Тем не менее, в марте Собчак представила свою «программу перемен для Петербурга», в котором представила свое видение реформации города.