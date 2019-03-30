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13:17

Собчак представила "программу перемен для Петербурга"

фото ЗакС политика Собчак представила "программу перемен для Петербурга"

Журналистка, бывший кандидат в президенты Ксения Собчак представила «программу перемен для Петербурга», в котором представила  свое видение реформации города, программа опубликована на «Эхе Москвы».

Она разделила программу на несколько частей: власть, городская среда, коммуникация и инфарструктура, деньги и история. В политике Собчак предлагает поменять команду городской власти на «новую, энергичную, не замешанную» в коррупции. По ее словам, губернатором Петербурга должен быть «европейский глава города», лидер команды единомышленников, а «не подхалимов и лизоблюдов». Она призывает создать открытую власть, усилить контроль со стороны Контрольно-счетной палаты, создать антикоррупционный общественный совет.

Городскую среду Собчак предлагает сделать более удобной для жителей, убирать снег и мусор с улиц. Обратила она внимание на то, что город «оброс» изолированными районами, которые прозвали «человейниками» и «питерским гетто». Эти проблемы Собчак предлагает решать ограничениями для застройщиков.

Собчак призывает реформировать городской общественный транспорт, развивать транспортную доступность новых микрорайонов, построить современный аэроэкспресс до Пулково. Предприятия должны оставаться в городской собственности, считает Собчак. Также журналистка предлагает привлекать новые инвестиции, сделать прозрачным бюджет заняться реставрацией исторического центра Петербурга. По мнению Собчак, город «устал, обветшал, отстает и не развивается», и ему нужен «прорыв».

Выборы губернатора Петербурга пройдут в сентябре 2019 года. В марте появились слухи о том, что Собчак намерена баллотироваться на этот пост, но вскоре она резко опровергла это, попросив «не пиариться» на ней.

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17:38    
"...попросив не пиариться на ней". А она сама помнит в хронологическом порядке и по именам всех, кто "пиарился" на ней и под ней ? Думаю, что нет. Как говорят на Доме2, эта "ш" и "б" будет нас учить жизни. Как велико самомнение ! Имея такую неуважаемую фамилию и такую репутацию,  надо быть поскромнее.

16:46    
Смелые все какие на Ксюху-Лошадь напали. Смотрите, станет она губернатором? Все на Магадан пойдёте этапом! Быстро все до одного за Ксю[цензура] Дом 2 голосуем!

16:32   Тот ещё предатель был этот перебежчик из КПСС...  
Ленинградцы ненавидят это семейство Собчаков - за унижение города-героя Ленинграда переименованием его в Санкт-Петербург.

16:26    
После "Дома 2" эта девка возомнила себя политиком. Может где-нибудь в Гондурасе какое-нибудь племя и  поверят Собчачке. Но у нас у нее стабильная репутация  политической прости...

13:24    
Популизм зашкаливает! Как надоела эта болтовня из уст совершенно никчемных людей, вроде собчачки...Лучше бы Ксюха сексом занималась круглосуточно с кем попало, опыт огромный накоплен!

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