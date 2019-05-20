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17:12

Чиновники рассказали о мероприятиях по случаю 316-летия Петербурга

фото ЗакС политика Чиновники рассказали о мероприятиях по случаю 316-летия Петербурга

Руководитель комитета по культуре Константин Сухенко поведал о том, какие мероприятия будут проходить в городе на Неве по случаю его 316-летия, который в этом году будет отмечаться в воскресенье, 26 мая.

"23 мая открывается книжный салон, потом фестиваль мороженого, парад ретротранспорта. Большой велопарад по Невскому, бал национальностей. 26 мая в 13:00 на Невском будет парад барабанщиков. Тысячи барабанщиков исполнят музыкальные композиции, будет ярко", - цитирует Сухенко 78.ru.

На Дворцовой площади традиционно дадут большой концерт с участием как российских, так и зарубежных звезд эстрады. На сцене для петербуржцев споют Анна Нетребко и ее супруг Юсиф Эйвазов, тенор из США Рене Барбера, баритон Алексей Лавров, мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, певица из Италии Мария Мудряк и другие. Аккомпанировать выступающим будет симфонический оркестр Михайловского театра

Помимо прочего, резюмировал Сухенко, все желающие смогут посетить концерт "Поющие мосты".



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