Усманов заявил о непричастности к увольнению журналистов "Коммерсанта"

Владелец издательского дома «Коммерсант» Алишер Усманов узнал об увольнении журналистов издания из новостей, он не вмешивается в редакционную политику, заявили представители медиамагната.

«Акционер не вмешивается в редакционную политику и тем более не принимает решений по увольнению или приему на работу журналистов. Алишер Бурханович узнал об увольнении сотрудников Коммерсанта из сообщений прессы», - сказали представители Усманова.

20 мая стало известно, что «Коммерсант» покинули редактор отдела политики Максим Иванов и спецкор Иван Сафронов. Они рассказали, что их вынудили уволиться из-за статьи о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Вслед за Ивановым и Сафроновым редакцию в полном составе покинул весь отдел, еще одиннадцать журналистов: в знак несогласия с увольнением Иванова и Сафронова.

Главный редактор «Коммерсанта» Владимир Желонкин увольнение двух журналистов объяснил тем, что они якобы «при написании заметки не руководствовались стандартами ИД "Коммерсант"». Представители Матвиенко ситуацию комментировать отказались.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.